Запас ракет американской системы ПВО Patriot полностью исчерпан на Украине, 15 октября сообщает CNN. «Почти все баллистические ракеты, выпущенные в ходе последнего удара, не были перехвачены из-за нехватки ракет-перехватчиков», — заявил информированный о положении дел источник телеканала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым