Запас ракет американской системы ПВО Patriot полностью исчерпан на Украине, 15 октября сообщает CNN. «Почти все баллистические ракеты, выпущенные в ходе последнего удара, не были перехвачены из-за нехватки ракет-перехватчиков», — заявил информированный о положении дел источник телеканала.