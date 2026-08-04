Oil Tumbles On Iran Deal Buzz As Rubio Still Insists 'Denuclearization' Is The 'Ultimate' Goal Summary Rubio: The "ultimate deal" is the denuclearization of Iran, while Omani talks focus on reopening Hormuz.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии