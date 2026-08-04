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Zero Hedge

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Oil Tumbles On Iran Deal Buzz As Rubio Still Insists 'Denuclearization' Is The 'Ultimate' Goal

Oil Tumbles On Iran Deal Buzz As Rubio Still Insists 'Denuclearization' Is The 'Ultimate' Goal

Oil Tumbles On Iran Deal Buzz As Rubio Still Insists 'Denuclearization' Is The 'Ultimate' Goal Summary Rubio: The "ultimate deal" is the denuclearization of Iran, while Omani talks focus on reopening Hormuz.

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