Политолог Ищенко допустил возможность удара по ВСУ из Белоруссии

Основная задача региональной группировки войск Российской Федерации и Республики Беларусь заключается в сдерживании сил Польши и стран Прибалтики, считает эксперт МИА «Россия сегодня» по вопросам русско-украинских отношений Ростислав Ищенко.
Основная задача региональной группировки войск Российской Федерации и Республики Беларусь заключается в сдерживании сил Польши и стран Прибалтики, считает эксперт МИА «Россия сегодня» по вопросам русско-украинских отношений Ростислав Ищенко.
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