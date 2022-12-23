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Политолог Ищенко допустил возможность удара по ВСУ из Белоруссии

Политолог Ищенко допустил возможность удара по ВСУ из Белоруссии

Основная задача региональной группировки войск Российской Федерации и Республики Беларусь заключается в сдерживании сил Польши и стран Прибалтики, считает эксперт МИА «Россия сегодня» по вопросам русско-украинских отношений Ростислав Ищенко.

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