Майкл Олисе во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Баварии». Французский полузащитник одержал победу в голосовании болельщиков по итогам сентября, набрав 74,2% голосов – на приз также претендовали Харри Кейн и Джамал Мусиала .