“Trump White House aides have started to cast about for a scapegoat to offer the president in the event of bad midterm election losses, as Republicans stare down brutal predictions in key House and Senate races, sources familiar with the matter say,” Wired reports.
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