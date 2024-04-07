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Петербургский дневник

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Медведев назвал Байдена и лидеров государств Европы соучастниками теракта в «Крокусе»

Главы некоторых стран Запада причастны к произошедшему Президент США Джо Байден, а также лидеры Великобритании, Франции и Германии Риши Сунак, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц причастны к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», за которым стоит Украина.

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