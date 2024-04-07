Главы некоторых стран Запада причастны к произошедшему Президент США Джо Байден, а также лидеры Великобритании, Франции и Германии Риши Сунак, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц причастны к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», за которым стоит Украина.