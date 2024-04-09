Как живет и как выглядит сын Елены Кориковой от Дмитрия Рощина, который не признал ребенка

Единственному сыну Елены Кориковой уже 30 лет. Арсений носит фамилию матери, так как родной отец его не признал.
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