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Как живет и как выглядит сын Елены Кориковой от Дмитрия Рощина, который не признал ребенка

Как живет и как выглядит сын Елены Кориковой от Дмитрия Рощина, который не признал ребенка

Единственному сыну Елены Кориковой уже 30 лет. Арсений носит фамилию матери, так как родной отец его не признал.

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