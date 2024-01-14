Глас народов. Чем потрясут мир выборы-2024?

Первые выборы в 2024 году уже повысили градус мировой напряженности Состоявшееся 13 января голосование на президентских выборах на Тайване стало началом цепочки важных выборов 2024 года в различных государствах, способных кардинальным образом повлиять на мировую политику.
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