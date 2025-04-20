Делягин разоблачил ложь чиновников: «У нас же полный рай, но есть нюанс»

В эфире передачи «Царьград. Главное» депутат Госдумы Михаил Делягин проиллюстрировал, как сильно порой расходятся данные официальной статистики и фактическое положение дел в России: «У нас же полный рай, правда, есть маленькая деталь».
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