В течение двух дней, 05.02-06.02.2025 года, в ГУК ´Дворец искусств´ проходил V городской конкурс театрального искусства ´В свете софитов Бобруйск!´ Сцена Дворца собрала и объединила интересных, талантливых, активных людей разных профессий и возрастов.