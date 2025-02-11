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В свете софитов Бобруйск

В свете софитов Бобруйск

В течение двух дней, 05.02-06.02.2025 года, в ГУК ´Дворец искусств´ проходил V городской конкурс театрального искусства ´В свете софитов Бобруйск!´ Сцена Дворца собрала и объединила интересных, талантливых, активных людей разных профессий и возрастов.

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