Росгвардейцы обеспечили безопасность на футбольном матче «ЦСКА» — «ОФК Белград» в Москве

Военнослужащие и сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по г. Москве и соединения по охране общественного порядка Центрального округа, совместно с коллегами из МВД обеспечили правопорядок и общественную безопасность при подготовке и проведении футбольного матча между клубами российской команды «ЦСКА» и сербской команды «ОФК Белград».