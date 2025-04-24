Молдова-2025. Измученные избиратели с фонарями ищут своего спасителя

В Молдове идет подготовка к сентябрьским парламентским выборам, которые определят будущее страны. Авторитетная молдавская социологическая служба IMAS дает прогноз о том, какие политические силы могли бы преодолеть проходной барьер и попасть в 101-местный парламент, если бы выборы состоялись сейчас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии