Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А  ,,ПРОФЕССОРУ,, НЕДОУМКУ СЛУЧАЙНО  в голову  НЕ ЗАЛЕТАЛО   что ЛЮБОЕ ,,ДАВЛЕНИЕ,, МОЖЕТ  ВЫБИТЬ ГАЙКУ  и тогда  УЩЕ...Британский профес...
  • саша пупкин
    Про какую нахрен семью говорит Глазьев??? Совсем рехнулся?«Надеюсь, Украина...
  • Eduard
    Что за машинами не приглядывают,гараж где?Украина ответила ...

Молдова-2025. Измученные избиратели с фонарями ищут своего спасителя

Молдова-2025. Измученные избиратели с фонарями ищут своего спасителя

В Молдове идет подготовка к сентябрьским парламентским выборам, которые определят будущее страны. Авторитетная молдавская социологическая служба IMAS дает прогноз о том, какие политические силы могли бы преодолеть проходной барьер и попасть в 101-местный парламент, если бы выборы состоялись сейчас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх