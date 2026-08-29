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«Умолял, угрожал, подкупал»: Зачем директор ЦРУ срочно прилетал в Москву

«Умолял, угрожал, подкупал»: Зачем директор ЦРУ срочно прилетал в Москву

Недавний внезапный визит директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву говорит об отчаянном положении ВСУ на поле боя.

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