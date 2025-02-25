Власти разрабатывают условия для возвращения иностранных компаний в Россию

Возвращение иностранных компаний из недружественных государств на российский рынок возможно только с одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.
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