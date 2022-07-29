МЧС: оконные решетки сделали невозможным спасению жителей хостела на Алма-Атинской

Оконные решетки сделали невозможным спасению жителей хостела на улице Алма-Атинской на юге Москвы, где пожар стал причиной гибели восьми человек, сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника Главного управления МЧС по Москве Андрея Румянцева.