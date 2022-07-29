МЧС: оконные решетки сделали невозможным спасению жителей хостела на Алма-Атинской

Оконные решетки сделали невозможным спасению жителей хостела на улице Алма-Атинской на юге Москвы, где пожар стал причиной гибели восьми человек, сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника Главного управления МЧС по Москве Андрея Румянцева.
Оконные решетки сделали невозможным спасению жителей хостела на улице Алма-Атинской на юге Москвы, где пожар стал причиной гибели восьми человек, сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника Главного управления МЧС по Москве Андрея Румянцева.
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