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МЧС: оконные решетки сделали невозможным спасению жителей хостела на Алма-Атинской

МЧС: оконные решетки сделали невозможным спасению жителей хостела на Алма-Атинской

Оконные решетки сделали невозможным спасению жителей хостела на улице Алма-Атинской на юге Москвы, где пожар стал причиной гибели восьми человек, сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника Главного управления МЧС по Москве Андрея Румянцева.

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