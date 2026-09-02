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Мировое обозрение

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Беспрецедентный уровень: В Кремле оценили отношения России и Китая

Беспрецедентный уровень: В Кремле оценили отношения России и Китая

Кремль официально зафиксировал беспрецедентный уровень отношений с Китаем: в материалах, подготовленных к встрече Владимира Путина с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, состояние двусторонних связей охарактеризовано как наивысшее за всю историю.

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