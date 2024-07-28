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Царьград

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"Тяжёлый и нестабильный": Август 2024 станет огромным испытанием. Синоптики назвали регионы с самой аномальной погодой

"Тяжёлый и нестабильный": Август 2024 станет огромным испытанием. Синоптики назвали регионы с самой аномальной погодой

Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, август 2024 отличится значительными колебаниями температуры и станет одним из самых "тяжёлых и нестабильных" месяцев за последнее время.

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