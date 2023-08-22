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Новый выпуск подкаста «Образ будущего» будет посвящён запросу на искренность

Новый выпуск подкаста «Образ будущего» будет посвящён запросу на искренность

Зачем нужны депутаты и почему важно критиковать чиновников?Эти вопросы обсудят участники седьмого выпуска подкаста «Образ будущего» Александр Цыбульский и Денис Солодков поговорят с председателем Архангельского областного Собрания депутатов Екатериной Прокопьевой о том, как должны работать законодатели и госслужащие, чем рискуют политики и чего люди ждут от них в первую очередь.

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