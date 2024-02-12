США увидели "реальный прогресс" в сделке по заложникам ХАМАС

Участники переговоров, работающие над поэтапным рамочным соглашением по обеспечению освобождения оставшихся заложников, удерживаемых исламистской группировкой ХАМАС в Газе, за последние несколько недель добились "реального прогресса".
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