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США увидели "реальный прогресс" в сделке по заложникам ХАМАС

США увидели "реальный прогресс" в сделке по заложникам ХАМАС

Участники переговоров, работающие над поэтапным рамочным соглашением по обеспечению освобождения оставшихся заложников, удерживаемых исламистской группировкой ХАМАС в Газе, за последние несколько недель добились "реального прогресса".

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