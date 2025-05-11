Трамп заявил о «потенциально великом дне» для России и Украины

Президент США Дональд Трамп Фото: скриншот трансляции Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social прокомментировал попытки завершить вооруженное противостояние на Украине, заявив о «потенциально великом дне» и наступлении «большой недели».