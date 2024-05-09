Как Бориловское сражение повлияло на освобождение Орла

Отечественной войне. В годы войны орловская земля находилась под немецко-фашистской оккупацией. Позднее именно здесь произошел коренной перелом, в ходе которого стратегическая инициатива окончательно перешла советским войскам.
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