❗️Крымчанина арестовали за комментарии в соцсетях в поддержку ударов по военным объектам РФ Ранее судимый житель Керчи 1973 года рождения разместил в своём Telegram-канале комментарии, в которых поддерживал огневые удары по военным объектам ВС РФ.
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