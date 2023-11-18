Гергиев напомнил, что всё ещё возглавляет Мариинский театр

Он исчерпывающе ответил на вопрос журналистов о кадровых перестановках в Большом театре. Известный российский дирижёр Валерий Гергиев напомнил, что по-прежнему является художественным руководителем Мариинского театра в Петербурге.
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