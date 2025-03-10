Амбулаторию начали строить на севере Карелии

О начале работ сообщили в Госкомитете стройнадзора Карелии. В Госкомитет поступило извещение о начале строительства врачебной амбулатории в поселке Рабочеостровск для нужд ГБУЗ «Кемская центральная районная больница».
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