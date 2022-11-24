Мирошник: Зеленский выступал перед СБ ООН, пока по его приказу обстреливали Донецк

Пока украинский лидер Владимир Зеленский проводил сеанс видеосвязи с Советом Безопасности (СБ) ООН, по его приказу вооруженные силы Украины вели обстрелы Донецка, заявил бывший посол Луганской народной республики (ДНР) в Москве Родион Мирошник.
Пока украинский лидер Владимир Зеленский проводил сеанс видеосвязи с Советом Безопасности (СБ) ООН, по его приказу вооруженные силы Украины вели обстрелы Донецка, заявил бывший посол Луганской народной республики (ДНР) в Москве Родион Мирошник.
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