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Мирошник: Зеленский выступал перед СБ ООН, пока по его приказу обстреливали Донецк

Мирошник: Зеленский выступал перед СБ ООН, пока по его приказу обстреливали Донецк

Пока украинский лидер Владимир Зеленский проводил сеанс видеосвязи с Советом Безопасности (СБ) ООН, по его приказу вооруженные силы Украины вели обстрелы Донецка, заявил бывший посол Луганской народной республики (ДНР) в Москве Родион Мирошник.

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