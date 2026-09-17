Тренер "Спартака" Карседо заявил, что Барко был готов сыграть еще с "Ростовом"

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча с воронежским «Факелом» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что полузащитник Эсекьель Барко был готов помочь команде на поле еще в прошлой игре против «Ростова».
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