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Тренер "Спартака" Карседо заявил, что Барко был готов сыграть еще с "Ростовом"

Тренер "Спартака" Карседо заявил, что Барко был готов сыграть еще с "Ростовом"

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча с воронежским «Факелом» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что полузащитник Эсекьель Барко был готов помочь команде на поле еще в прошлой игре против «Ростова».

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