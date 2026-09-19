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Народная артистка Людмила Хитяева: почему звезда советского кино выбрала одиночество после гибели сына

Народная артистка Людмила Хитяева: почему звезда советского кино выбрала одиночество после гибели сына

Людмила Хитяева — легенда советского экрана, чьи роли Дарьи Мелеховой в «Тихом Доне», Солохи в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и Евдокии в одноимённой драме стали эталоном актёрского мастерства.

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