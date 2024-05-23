На Кубани вторые сутки полицейские и волонтеры не могут найти родителей беспризорного мальчика

На Кубани вторые сутки полицейские и волонтеры не могут найти родителей беспризорного мальчикаВ Краснодарском крае уже вторые сутки как разыскивают родителей или законных представителей маленького мальчика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии