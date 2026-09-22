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Царьград

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Москва бесплатно заменила свыше 126 тыс. электросчетчиков в 2023 году

Москва бесплатно заменила свыше 126 тыс. электросчетчиков в 2023 году

С начала этого года в Москве заменено более 126,5 тыс. бесплатных электросчетчиков. Заместитель мэра Петр Бирюков сообщил, что в 2023 году будут установлены 200 тыс.

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