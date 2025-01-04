Превращаем капусту и хлеб во вкуснейшие утренние голубцы в панировке

Рецепт настолько вкусный, что даже опытные повара решили не вносить в него никаких изменений. Завтрак получится на основе капусты и половины батона — готовьте сразу побольше, ведь его обязательно захочется попробовать еще раз! Ингредиенты: Капуста — 1 небольшой кочан Ветчина — 200 г Сыр твердый (например, чеддер или гауда) — 150 г Батон — 1/2 (или панировочные сухари, если батона нет) Яйцо — 1 шт.