Steak Lovers
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Steak Lovers

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Превращаем капусту и хлеб во вкуснейшие утренние голубцы в панировке

Превращаем капусту и хлеб во вкуснейшие утренние голубцы в панировке

Рецепт настолько вкусный, что даже опытные повара решили не вносить в него никаких изменений. Завтрак получится на основе капусты и половины батона — готовьте сразу побольше, ведь его обязательно захочется попробовать еще раз! Ингредиенты: Капуста — 1 небольшой кочан Ветчина — 200 г Сыр твердый (например, чеддер или гауда) — 150 г Батон — 1/2 (или панировочные сухари, если батона нет) Яйцо — 1 шт.

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