Россиялеләргә пенсияләрне билгеләүнең яңа тәртибе турында сөйләделәр

7 июльдән Россиядә пенсия түләүләрен рәсмиләштерүнең яңартылган тәртибе эшли башлады. Хәзер пенсияләрнең күпчелек төрен билгеләү өчен гражданнарга паспорт һәм СНИЛС күрсәтү дә җитә, дип хәбәр итте Дәүләт Думасы депутаты, бюджет һәм салымнар комитеты рәисе урынбасары Каплан Панеш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии