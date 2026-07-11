НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Россиялеләргә пенсияләрне билгеләүнең яңа тәртибе турында сөйләделәр

Россиялеләргә пенсияләрне билгеләүнең яңа тәртибе турында сөйләделәр

7 июльдән Россиядә пенсия түләүләрен рәсмиләштерүнең яңартылган тәртибе эшли башлады. Хәзер пенсияләрнең күпчелек төрен билгеләү өчен гражданнарга паспорт һәм СНИЛС күрсәтү дә җитә, дип хәбәр итте Дәүләт Думасы депутаты, бюджет һәм салымнар комитеты рәисе урынбасары Каплан Панеш.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии