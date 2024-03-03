Турция призвала Россию и Украину вести диалог в направлении прекращения огня

Анкара призвала Российскую Федерацию и Украину вести диалог в направлении прекращения огня. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель турецкого министерства иностранных дел Хакан Фидан.
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