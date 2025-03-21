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Сибиряк поджег машину Росгвардии в Новосибирской области

Сибиряк поджег машину Росгвардии в Новосибирской области

vk.com/Суды общей юрисдикции Новосибирской области Суд арестовал жителя Новосибирской области Олега Кочетова по обвинению в совершении теракта, мужчина поджег машину Росгвардии, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

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