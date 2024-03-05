Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Если их разработка и введение в эксплуатацию будет вестись такими-же темпами, как и на суперждет, армия получит новые...В России будет со...
  • Дмитрий Боев
    "с 2022 по 2024 гг шло освобождение наших украинских земель от захвативших их после переворота 2014 года нацистов."...Украинские боевик...
  • Игорь Петров
    В Швеции хотят ра...

Украинцы на пути в Европу дождались только нищеты, — Медведчук

Украинцы на пути в Европу дождались только нищеты, — Медведчук

Жители Украины на пути к сближению с Европой ничего кроме нищеты и унижения не получили, Россия в свою очередь в новых регионах активно поднимает жизненные стандарты, заявил в понедельник оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх