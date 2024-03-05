Жители Украины на пути к сближению с Европой ничего кроме нищеты и унижения не получили, Россия в свою очередь в новых регионах активно поднимает жизненные стандарты, заявил в понедельник оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.
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