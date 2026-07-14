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Диплом МГИМО и верность корням: как выглядит и чем занимается 22-летняя дочь Гарика Мартиросяна Жасмин

Летом 2026 года в семье известного шоумена Гарика Мартиросяна отпраздновали двойной праздник — 22-летие его дочери Жасмин и получение ею диплома МГИМО.

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