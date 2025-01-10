Россия - второй крупнейший поставщик газа в Испанию с 21,3% долей в 2024 году

В 2024 году Россия заняла второе место среди поставщиков газа в Испанию, обеспечив 21,3% импорта. Несмотря на заявления испанских властей о снижении закупок, экономическая целесообразность и конкурентоспособные цены сохранили объемы импортируемого СПГ.