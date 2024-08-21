До сих пор нет убедительных доказательств того, что скрининг на дефицит железа у беременных эффективен

Рабочая группа по профилактическим услугам США (USPSTF) пришла к выводу, что имеющихся данных недостаточно для того, чтобы оценить пользу и вред скрининга на дефицит железа и железодефицитную анемию во время беременности, и сформулировать соответствующие рекомендации.