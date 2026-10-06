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Дмитрий Васильев: «Дзюба – харизматичный персонаж, было бы интересно увидеть его в Госдуме. У него активная жизненная позиция, есть мнения по любому вопросу. Такие люди очень полезны»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что хотел бы увидеть  Артема Дзюбу в Госдуме.

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