Иран атаковал «цифровую опору США» в Персидском заливе: что показали спутники Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по объектам инфраструктуры дата-центра Amazon Web.
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Иран атаковал «цифровую опору США» в Персидском заливе: что показали спутники Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по объектам инфраструктуры дата-центра Amazon Web.
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