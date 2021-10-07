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Стройкомплекс Москвы

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Дворец единоборств и BMX-велодром введут в Москве до конца года

Дворец единоборств и BMX-велодром введут в Москве до конца года

Восемь спортивных объектов, в числе которых Международный центр самбо и бокса и площадка для катания на велосипеде (BMX-велодром), достроят и введут в столице до конца этого года, сообщил на пресс-конференции руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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