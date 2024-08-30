Где та грань, когда безопасная любовь перестает быть таковой? фото: Shutterstock/Fotodom.ruПравильно использованный презерватив дает гарантию 98%, что партнерша не забеременеет и никто никого ничем не заразит.
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