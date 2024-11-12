Директор гимназии в Саратове уволилась после русофобского видео с ученицами

Вечерняя Москва Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков Директор гимназии № 89 в Саратове Татьяна Астахова уволилась после публикации в социальных сетях скандального видео с ученицами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии