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Директор гимназии в Саратове уволилась после русофобского видео с ученицами

Директор гимназии в Саратове уволилась после русофобского видео с ученицами

Вечерняя Москва Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков Директор гимназии № 89 в Саратове Татьяна Астахова уволилась после публикации в социальных сетях скандального видео с ученицами.

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