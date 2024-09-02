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В России объяснили сообщения о намерении ВСУ похитить жителей Курской области

В России объяснили сообщения о намерении ВСУ похитить жителей Курской области

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сообщения о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) похитить и увезти на Украину жителей приграничных районов Курской области.

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