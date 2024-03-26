Сразу поняли, что что-то не так: названа причина экстренной посадки Boeing 737 в Чите

Пассажирский Boeing 737 успешно произвел аварийную посадку в аэропорту Читы. Рано утром пилоты лайнера сообщили о технической неисправности, из-за которой не решились продолжить перелет из Красноярска в Благовещенск.
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