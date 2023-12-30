В Астраханской области Полицейский Дед Мороз, Снегурочка и общественники приехали в гости к детям

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» заместитель начальника УМВД России по городу Астрахани полковник полиции Евгений Толстов и начальник Отдельного батальона ДПС ГИБДД городского полицейского ведомства подполковник полиции Ришат Казикенов, члены Общественного совета при УМВД России по городу Астрахани Сания Уторова и Екатерина Алымова организовали для детей, оставшихся без попечения родителей и с ограниченными возможностями здоровья из детского дома № 11 и школы-интерната имени С.