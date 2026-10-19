Ко Дню образования службы криминалистики, который отмечается сегодня, 19 октября, «Ивановские новости» поговорили со старшим следователем-криминалистом регионального СУ СК России Борисом Беляковым о семейной преемственности, раскрытии преступлений прошлых лет, цифровых технологиях и работе, которая остаётся за кадром детективов.
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