Какой была одежда древних ахейцев и откуда родом костюмы в «Одиссее» Нолана не так далеки от истины — объясняет историк

Носили ли греки штаны, блестела ли бронза и почему Голливуд упорно изображает древность грязной и тусклой — кандидат исторических наук Федор Панфилов разбирает «Одиссею» Кристофера Нолана с точки зрения исторической достоверности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии