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МИД России: из-за действий НАТО конфликт на Украине может выйти за её границы

МИД России: из-за действий НАТО конфликт на Украине может выйти за её границы

Из-за безответственных действий НАТО конфликт на Украине может выйти за ее географические границы. В частности, речь идет о недавно сделанных заявлениях французского президента Эммануэля Макрона, который счел допустимой отправку своих войск на украинскую территорию.

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