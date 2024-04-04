Из-за безответственных действий НАТО конфликт на Украине может выйти за ее географические границы. В частности, речь идет о недавно сделанных заявлениях французского президента Эммануэля Макрона, который счел допустимой отправку своих войск на украинскую территорию.
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