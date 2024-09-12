Мощный пожар в Ленинском округе Омска за зданием ЖД вокзала. Очевидцы предполагают, что возгорание может быть в районе Омсктрансмаша.
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Мощный пожар в Ленинском округе Омска за зданием ЖД вокзала. Очевидцы предполагают, что возгорание может быть в районе Омсктрансмаша.