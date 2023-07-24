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История по-американски: обманули немцев, обманем и русских

История по-американски: обманули немцев, обманем и русских

Оказывается, «Байден должен призвать россиян свергнуть Путина и положить конец их изоляции» — такую рекомендацию дает своему президенту бывший сотрудник Госдепа.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
какбесгоеу нгеое еще уважение к ним? еще Задорнов, царствие ему  небесное, новорил про амеров- ну тупые.
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14 час.
СШ
Светлана Шумилина
Может лучше сменить правительство в белои доме?
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8 час.
star
лапша,которую нам вешали &quot;Партнеры&quot; 30 лет,уже огибает экватор,но, как видим, этот процесс все продолжается
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8 час.

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